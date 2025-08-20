قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
نشرة المرأة والمنوعات| التكييف ينقل مرضًا خطيرًا تسبّب في وفاة الأشخاص بأمريكا.. والصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

هدير عبد الرازقفضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مُسرّب مع أوتاكا

الجزريحمي العظام والمناعة والنظر.. فوائد غير متوقعة للجزر

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفلأخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكرينصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

ما هي قرح الفراش؟

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

التكييفتحذير .. التكييف ينقل مرضا خطيرا تسبب في وفاة الأشخاص في أمريكا| تفاصيل

روبوت يحاكي الحمل والولادةالصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

أعراض نقص فيتامين د يسبب الكساح والتعب والاكتئاب.. نقص هذا الفيتامين يدمر قوتك

الشعرية سريعة التحضير بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

احتباس البول

أعراض احتباس البول وعلاقته بمرض السرطان

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحانفوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

البرجر يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

احتباس البول

أعراض احتباس البول وعلاقته بمرض السرطان

أعراض نقص فيتامين د

يسبب الكساح والتعب والاكتئاب.. نقص هذا الفيتامين يدمر قوتك

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

