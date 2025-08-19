يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

يرغب عدد كبير من الأشخاص في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إنها من أكبر أسباب الوفاة في العالم خاصة بين النساء.

ونعرض لكم في هذا التقرير نوع طعام يساعد في الوقاية من أمراض القلب وتحسين حالة المرضى من خلال تناوله بكميات معتدلة ويسهل استخدامه، حيث يدخل في وصفات متعددة، كما يتم استخدام مشتقاته في صناعة الحلوى المعبأة والصوصات بل ويستخرج منه زيوت.

فوائد فول الصويا للقلب

ووفقا لموقع ميديسن نت فإن الفول الصويا من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، ويحتوي فول الصويا على الألياف والبروتين وحمض ألفا لينولينيك، مما قد يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

علاوة على ذلك، تعمل الإيزوفلافونات الموجودة في فول الصويا كمضادات للأكسدة في الجسم، وتُحاكي عمل الإستروجين كما تُساعد على تقليل تصلب الشرايين ، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وخلص البحث إلى أن تناول 25 جرامًا من البروتين من فول الصويا يوميًا يؤدي إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وفي الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

فول الصويا غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وهذان العنصران الغذائيان مسؤولان عن تنظيم ضغط الدم، وخاصةً خفضه مما يحمى من السكتة القلبية المفاجئة.