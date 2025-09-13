قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
كريم عاطف

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجا تجريبيا جديدا يستهدف تسريع إدخال سيارات الأجرة الطائرة إلى الخدمة، في إطار دعم قطاع التنقل الجوي المتقدم، الذي يواجه تحديات تنظيمية كبيرة قبل الانطلاق التجاري الكامل.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن البرنامج يتضمن تنفيذ خمسة مشاريع تجريبية على الأقل، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل حكومات محلية وشركات تكنولوجيا الطيران ، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين التشغيل الامن للطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL).

كما رحبت شركة "جوبى أفييشن" إحدى أبرز الشركات في مجال سيارات الأجرة الطائرة بهذا البرنامج، مشيرة إلى أن بعض الطائرات قد تدخل الخدمة في مناطق محددة حتى قبل حصولها على الاعتماد الرسمي الكامل، وهو ما يعد تقدما كبيرا نحو التشغيل التجاري الواسع النطاق.

الإعلان عن البرنامج أدى إلى صعود ملحوظ في أسهم شركات الطيران الطائر، حيث ارتفعت أسهم جوبى بنسبة 5%، وآرشر أفييشن بنسبة 3%، ما يعكس التفاؤل في السوق تجاه مستقبل النقل الجوي الحضري.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيه رئاسي أصدره ترامب في يونيو الماضي، في وقت تتسابق فيه عدة دول، من بينها الصين، الهند، والإمارات، لتطبيق هذه التقنية التي يتوقع أن تدخل حيز الاستخدام التجاري لنقل الركاب بحلول العام المقبل.

وأكد برايان بيدفورد، مدير FAA، أن هذه المشاريع ستساعد في صياغة الأطر التنظيمية والفنية الضرورية لتشغيل الطائرات الجديدة بسلامة وفعالية، سواء لنقل الركاب أو الشحن أو خدمات الطوارئ.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطائرات الكهربائية سيارات الأجرة الطائرة القطاعين العام والخاص بما يشمل حكومات محلية وشركات تكنولوجيا ترامب التنقل الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

بعثة المنتخب

بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم..صور

الاهلي

أسامة حسن يرشح أسماء لـ قيادة النادي الأهلي..تفاصيل

حسين الشحات

أحمد ياسر يوجه نصيحة لـ حسين الشحات بعد عرض الاتحاد الليبي

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد