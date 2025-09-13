انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجا تجريبيا جديدا يستهدف تسريع إدخال سيارات الأجرة الطائرة إلى الخدمة، في إطار دعم قطاع التنقل الجوي المتقدم، الذي يواجه تحديات تنظيمية كبيرة قبل الانطلاق التجاري الكامل.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن البرنامج يتضمن تنفيذ خمسة مشاريع تجريبية على الأقل، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل حكومات محلية وشركات تكنولوجيا الطيران ، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين التشغيل الامن للطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL).

كما رحبت شركة "جوبى أفييشن" إحدى أبرز الشركات في مجال سيارات الأجرة الطائرة بهذا البرنامج، مشيرة إلى أن بعض الطائرات قد تدخل الخدمة في مناطق محددة حتى قبل حصولها على الاعتماد الرسمي الكامل، وهو ما يعد تقدما كبيرا نحو التشغيل التجاري الواسع النطاق.

الإعلان عن البرنامج أدى إلى صعود ملحوظ في أسهم شركات الطيران الطائر، حيث ارتفعت أسهم جوبى بنسبة 5%، وآرشر أفييشن بنسبة 3%، ما يعكس التفاؤل في السوق تجاه مستقبل النقل الجوي الحضري.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيه رئاسي أصدره ترامب في يونيو الماضي، في وقت تتسابق فيه عدة دول، من بينها الصين، الهند، والإمارات، لتطبيق هذه التقنية التي يتوقع أن تدخل حيز الاستخدام التجاري لنقل الركاب بحلول العام المقبل.

وأكد برايان بيدفورد، مدير FAA، أن هذه المشاريع ستساعد في صياغة الأطر التنظيمية والفنية الضرورية لتشغيل الطائرات الجديدة بسلامة وفعالية، سواء لنقل الركاب أو الشحن أو خدمات الطوارئ.