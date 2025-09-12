صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

انسحب سبعة لاعبين إسرائيليين مسجلين في بطولة إسبانيا للشطرنج، التي تبدأ اليوم الجمعة، من البطولة، وفقًا لما أعلنه المنظمون، الذين أبلغوا اللاعبين بأنهم لن يشاركوا تحت علمهم الوطني، مشيرين إلى الصراع في غزة ومعبّرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وقال ميجيل أنخيل أولمو، رئيس نادي سيستاو للشطرنج، المنظم للحدث: "انسحبوا واحدًا تلو الآخر، وأخيرًا قرر آخرهم، صباح اليوم، عدم الحضور"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أولمو أنه على الرغم من إجبارهم على فتح البطولة أمام جميع اللاعبين، إلا أنهم أوضحوا للإسرائيليين أنهم غير مرحب بهم.

وتابع: "لقد تصرفنا وفقًا للأنظمة الدولية، لكننا دعوناهم إلى عدم المشاركة، ونشكرهم على قرارهم".

وقد استقطبت بطولة سيستاو أكثر من 250 لاعبًا من 33 دولة.

قال النادي في بيان: "نحترم لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج بشأن البطولات المفتوحة، ولكن لدينا قناعات راسخة: لقد عملنا على إيجاد حل سلمي، وأبلغنا اللاعبين والجمهور، ونعتقد أننا حققنا هدفنا".

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، لم يكن لديه علم مسبق بهذا القرار، ولم يصدر أي حكم بشأنه، ولم يُستشار من قِبل المنظمين".

وأضاف "يدين FIDE بشدة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية والعلم".

وعلى عكس اللاعبين الروس والبيلاروسيين، الذين أُجبروا منذ عام 2022 على المنافسة دون ارتداء ألوان منتخباتهم بسبب العقوبات، فإن الإسرائيليين لا يخضعون لمثل هذه القيود.

وخططت جمعيات محلية لتنظيم مسيرات في سيستاو دعماً للفلسطينيين وضد إسرائيل، وهو ما رحب به النادي أيضاً.

قال أولمو: "نعتقد أن إقامتهم لهذه الفعالية أمرٌ جيدٌ جدًا؛ فهي غنية بالمعلومات وتشرح الخطوات التي اتخذناها"، مضيفًا أنه من المتوقع تنظيم مظاهرة أكبر يوم السبت ضد "ما يُعتبر إبادة جماعية ودعمًا للشعب الفلسطيني".