السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية

رحبت السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كنتاج لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، والذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وقالت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيوبورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا".

وأضافت الخارجية السعودية أن "هذا القرار، والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل ١٤٢ دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدماً نحو مستقبل يعمه السلام وېحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م. وعاصمتها القدس الشرقية."