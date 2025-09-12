قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
قسم الخارجي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة أن بعض السياسات الإسرائيلية تدل على أنها  حزنت على سقوط النظام السابق، موضحا أنها كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية وميدانا للصراع المستمر وتصفية الحسابات.

وأكد الشرع في حواره لقناة الإخبارية السورية أن إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتريد أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك وتفاجأت من سقوط النظام.

وأضاف الرئيس السوري أن إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها بالحذر الزائد في المخاوف الأمنية.

وتابع: "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش حول موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل" مشيرا إلى أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974 رغم أن سوريا أبدت منذ أول لحظة التزامها به.

وأكد أمن إسرائيل أخذت الجانب الأكثر أمنا بالنسبة لها فبدأت تقصف بعض الأماكن المدنية والعسكرية وهذا غير مبرر، مضيفا أن سوريا أبدت التزامها باتفاق 1974 وراسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات الأندوف أن تعود إلى ما كانت عليه.

وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض على اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق 1974 أو شيء يشبهه وهذا التفاوض لم ينته بعد.

الشرع إسرائيل فوجئت بسقوط النظام تقسيم سوريا سقوط النظام السوري الرئيس السوري مخطط لتقسيم سوريا اتفاق عام 1974

