قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
قسم الخارجي

رحبت مصر  باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كنتاج لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، والذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أن حصول القرار على تأييد ١٤٢ دولة هو دليل دامغ على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 

وطالبت مصر كافة الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.

وشددت مصر على أن هذه الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه، وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة.

حل الدولتين إعلان نيويورك إقامة دولة فلسطينية مؤتمر الأمم المتحدة تنفيذ حل الدولتين قضية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

نتنياهو

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة: القطاع في حاجة لوقف العدوان المروع

أرشفية

مسئول أوكراني سابق: موسكو لن توقف الحرب وتصعيدها يستهدف أوروبا

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد