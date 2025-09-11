قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر

محمود نوفل

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وذلك خلال زيارته يوم الخميس ١١ سبتمبر إلى الدوحة، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس السيسي لاخيه امير قطر وتضامن مصر ووقوفها الكامل الي جانب دولة قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.


وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات العدوان الاسرائيلى الغادر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا العدوان الصارخ يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.


وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين.


من جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر  نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي مبادرته بالاتصال معه في هذا الظرف الدقيق، معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير  للموقف المصري الداعم لقطر، وما يجسده من تكليف الرئيس لوزير الخارجية للقيام بهذه الزيارة من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

