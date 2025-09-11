قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن

محمود نوفل

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف  أنه بعد تعرض قطر لهجوم من إيران ثم دولة الإحتلال خلال ستة أشهر فإن الدوحة ستجري تقييما عميقا لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة.

ولاحقا، كان البيت الأبيض في بيان رسمي له قد أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إبلاغ السلطات القطرية مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي الوشيك على أهداف تابعة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح البيان أن "الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ ضربات محددة ضد قادة في حركة حماس داخل الأراضي القطرية"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب كان قد أحيط علمًا بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها.


وأضاف البيان: "الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء، وأكد لهما أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن ما جرى حادثة مؤسفة يجب ألا تتكرر".

وأكد البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب لا يزال يسعى، إلى جانب الحلفاء، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "قطر حليف وصديق قوي، وتلعب دورًا شجاعًا في جهود الوساطة"، وأن "القصف الأحادي على أراضيها لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل".

وتابع البيان: "الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لإعادة تقييم مسار العملية السلمية، كما عبر عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في بلد حليف وشريك استراتيجي كدولة قطر".

وفي توضيح إضافي، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب لم يكن يقصد التحريض على استهداف قادة حماس في الدوحة من خلال منشوره الأخير الذي وصف بأنه تحذير أخير للحركة"، مؤكدًا أن "الرسالة كانت سياسية وليست عسكرية".

