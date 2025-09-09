البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك

أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إبلاغ السلطات القطرية مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي الوشيك على أهداف تابعة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح البيان أن "الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ ضربات محددة ضد قادة في حركة حماس داخل الأراضي القطرية"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب كان قد أحيط علمًا بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها.

وأضاف البيان: "الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء، وأكد لهما أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن ما جرى حادثة مؤسفة يجب ألا تتكرر".

وأكد البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب لا يزال يسعى، إلى جانب الحلفاء، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "قطر حليف وصديق قوي، وتلعب دورًا شجاعًا في جهود الوساطة"، وأن "القصف الأحادي على أراضيها لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل".

وتابع البيان: "الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لإعادة تقييم مسار العملية السلمية، كما عبر عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في بلد حليف وشريك استراتيجي كدولة قطر".

وفي توضيح إضافي، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب لم يكن يقصد التحريض على استهداف قادة حماس في الدوحة من خلال منشوره الأخير الذي وصف بأنه تحذير أخير للحركة"، مؤكدًا أن "الرسالة كانت سياسية وليست عسكرية".