ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إبلاغ السلطات القطرية مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي الوشيك على أهداف تابعة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح البيان أن "الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ ضربات محددة ضد قادة في حركة حماس داخل الأراضي القطرية"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب كان قد أحيط علمًا بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها.

وأضاف البيان: "الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء، وأكد لهما أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن ما جرى حادثة مؤسفة يجب ألا تتكرر".

وأكد البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب لا يزال يسعى، إلى جانب الحلفاء، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "قطر حليف وصديق قوي، وتلعب دورًا شجاعًا في جهود الوساطة"، وأن "القصف الأحادي على أراضيها لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل".

وتابع البيان: "الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لإعادة تقييم مسار العملية السلمية، كما عبر عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في بلد حليف وشريك استراتيجي كدولة قطر".

وفي توضيح إضافي، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب لم يكن يقصد التحريض على استهداف قادة حماس في الدوحة من خلال منشوره الأخير الذي وصف بأنه تحذير أخير للحركة"، مؤكدًا أن "الرسالة كانت سياسية وليست عسكرية".

