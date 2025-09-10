قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عبر عن استيائه من غياب الحماية الأمنية لبلاده، خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، ستيف ويتكوف.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء القطري قوله: “يبدو أننا بحاجة إلى شركاء أمنيين جدد، لأننا تعرضنا لهجومين خلال الأشهر الستة الماضية ولم يتم توفير الحماية اللازمة لنا”.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن" قال رئيس الوزراء القطري ، إن هناك نقاشات جارية مع الشركاء الإقليميين بشأن رد مشترك من المنطقة على التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكدا أن "الرد سيكون حقيقيا وفعالا إذا أريد له أن يوقف بلطجة إسرائيل".

وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهدد الفلسطينيين فقط، بل بات يهدد دولا أخرى في المنطقة "رغم أنها لم تشكل له أي تهديد"، مشدداً على أن قطر "لا تقبل بتهديدات نتنياهو الذي ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة في حصار مستمر يعد جريمة حرب".

ووصف وزير الخارجية القطري التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الهجوم الوحشي".

وأكد أن نتنياهو يجب أن يقدم إلى العدالة الدولية، مشيراً إلى أنه "مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له إلقاء محاضرات قانونية بينما هو أول من ينتهك القوانين الدولية".

وعن الدور الأمريكي، كشف رئيس الوزراء القطري أنه سمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قوية بشأن القصف الإسرائيلي، مشيداً بموقفه بالقول: "نقدر موقف الرئيس ترامب، ويجب أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات عملية".

كما انتقد وزير الخارجية القطري سلوك نتنياهو خلال محاولات الوساطة قائلا: "نتنياهو كان يضيع وقتنا ولم يكن جادا في أي من جولات التفاوض".

وأكد المسؤول القطري أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا دوليا حاسما، مضيفا: "المطلوب الآن ليس فقط الإدانة، بل تحرك فعلي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل ومحاسبة قياداتها".

رئيس الوزراء القطري المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إسرائيل بنيامين نتنياهو

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

طالبوا بتحرك عربي.. نواب وأحزاب مصرية ينددون بالاعتداء الإسرائيلي على قطر

باشات: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية

مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

