تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور
مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك
سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية
دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق
هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي
أخبار البلد

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة استقرار ملحوظا بالبورصة والأسواق ، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70%  من تكلفة الإنتاج. 

 
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ


 
كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 92 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 35% مقارنة بالفترة الماضية، بعد تراجع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الجمعة 62 جنيهًا.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الدجاج قد يصل لـ 50 جنيهًا في المزرعة، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك ضغطًا كبيرًا على المنتج والمربي.

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.
وأوضح أن سعر الدواجن قد ينخفض في الفترة المقبلة، بعد زيادة العرض، وخفض الدولار، ووفرة مدخلات الإنتاج من الأعلاف والذرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تؤكد أن هناك توازن في الأسعار.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ أسعار الفراخ سعر كيلو البانيه البانيه

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

