رياضة

إسلام صادق يطرح سؤالاً مثيرا بشأن الخطيب والأهلي

اسلام صادق
اسلام صادق
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن رحيل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك:"مارأيك في إعلان "الخطيب"عدم الترشح لرئاسة الأهلي ؟!".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن بطولات الكابتن محمود الخطيب في كرة القدم خلال رئاسته للنادي الأهلي بعد اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"بطولات الكابتن محمود الخطيب في كرة القدم خلال رئاسته للنادي الأهلي بعد اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات المقبلة

الدوري المصري: 6 مرات 
كأس مصر: 3 مرات 
كأس السوبر المصري: 6 مرات 
دوري أبطال إفريقيا: 4 مرات 
السوبر الإفريقي: مرتين 
كأس العالم للأندية: 3 برونزيات 
كأس القارات الثلاث: مرة".

وكان قد أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

إنجازات محلية متواصلة


نجح الأهلي في عهد الخطيب في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

اسلام صادق الاهلي الخطيب

