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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم موتوسيكل بطريق كفر محسن دائرة مركز الأبراهيمية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتحويلهم الي مستشفي الأحرار بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي الابراهيمية بإستقبال "محمود س م" 35 سنة  مقيم كفر محسن مصاب بكسر بالفخذ الايسر وكسر بالكعب الايمن و"محمود ا م" 25 سنة مصاب بكسر بالفخذ و"ياسر ا ا" 31 سنة مصاب بإشتباة نزيف داخلي مقيمين بمدينة الابراهيمية وتم نقلهم الي مستشفي الأحرار بالزقازيق.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بطريق كفر محسن دائرة مركز الأبراهيمية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتحويلهم الي مستشفي الأحرار بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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