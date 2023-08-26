إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عزبة نجيب بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات في مشاجرة نشبت بينهم وبين أخرين بعزبة نجيب دائرة مدينة القنايات وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وإخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي القنايات بإستقبال كلا من "جمال ع ج" 23 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات و"هشام س م" 43 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهه وفروة الرأس و"عبد الله ح ا" 41 سنة مصاب بسحجات بالجسم وجميعهم مقيمين عزبة نجيب دائرة مركز شرطة القنايات.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين اخرين بعزبة نجيب دائرة مدينة القنايات وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وإخطار الأجهزة الأمنية وتم تحرير محضر بالواقعة.