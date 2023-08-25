محافظ الشرقية: تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للشباب والفتيات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا ليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الحفر البارز بالرليف وذلك بنادي الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 27 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب بإدارات (الزقازيق شرق - الزقازيق غرب – منيا القمح شرق – منيا القمح غرب - بلبيس شرق - بلبيس غرب - ههيا - الابراهيميه – أبو كبير) الرياضية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الورشة شهدت تعليم المتدربين فن النحت البارز على الأسطح المستوية من الحجر او الخشب أوالرخام أو الصلصال اوالبراويز ومواد اخرى بحيث يبقى العنصر المنحوت متصل بالخلفيه وبارز يمكن مشاهدته من جميع الزوايا وهو من الفنون الجميلة التي تحتاج إلى الصبر والدقة في تنفيذها وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين.