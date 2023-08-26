اتهامات جديدة بالرشوة لـ بايدن وابنه هانتر من المدعي العام الأوكراني السابق

كشف المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين لشبكة فوكس نيوز في مقابلة حصرية إنه طُرد خلال إدارة أوباما بسبب التحقيق في شركة بوريسما، وهي شركة الطاقة التي عمل هانتر بايدن في مجلس إدارتها.

وخلال المقابلة مع قناة فوكس نيوز – المقرر بثها اليوم السبت الساعة 8 مساءً – قال شوكين إن “قناعته الشخصية الراسخة” أنه طُرد لأن نائب الرئيس آنذاك بايدن وهنتر تلقوا رشوة .

أطاح الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو بشوكين في عام 2016 ، بسبب فساد شوكين المزعوم والضغط من الحكومة الأمريكية بقيادة بايدن.

وقال شوكين في المقابلة: "لقد قلت مراراً وتكراراً في مقابلاتي السابقة إن بوروشينكو طردني بناءً على إصرار نائب الرئيس آنذاك بايدن لأنني كنت أحقق مع شركة بوريزما".

وتابع "لقد فهم [بوروشينكو] وكذلك فعل نائب الرئيس بايدن، أنني لو واصلت الإشراف على تحقيق شركة بوريسما، لكنا قد وجدنا الحقائق حول الأنشطة الفاسدة التي كانوا منخرطين فيها. وشمل ذلك كلا من هانتر بايدن وديفون آرتشر وآخرين".

وأضاف شوكين أنه يعتقد أن كلاً من جو وهانتر بايدن تلقيا رشاوى فيما يتعلق بالقضية، رغم أنه لم يقدم دليلاً على هذا الاتهام.

وتابع: "لا أريد أن أتعامل مع حقائق غير مثبتة، لكن قناعتي الشخصية الراسخة هي أنه نعم كان هذا هو الحال.لقد كانوا يتلقون رشوة".