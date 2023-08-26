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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز أبشواى يوجه بمراجعة كافة أغطية غرفة محابس المياه ومطابق الصرف الصحي حفاظاً على سلامة المارة

مراجعة أعمال مطابق
مراجعة أعمال مطابق الصرف الصحى بابشواى

تابع المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي  ، تركيب أغطية غرف كابلات الإتصالات  بالوحدة المحلية بالعجميين بحضور مسئولي شركة الاتصالات.


يأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس المركز بمراجعة كافة أغطية غرفة محابس مياه الشرب ومطابق الصرف الصحي وغرف الإتصالات حفاظاً على سلامة المارة والمواطنين، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة الأعمال اليومية للمراكز والمدن.

 

كما تابع رئيس المركز أعمال منظومة النظافة بمركز أبشواي خلال الفترتين الوردية الصباحية والوردية المسائية بالمدينة والقرى ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ومخلفات السوق الإسبوعي وتكثيف الأعمال بالميادين العامة والطرق السياحية والرئيسية بالقرى ومداخل القرى وأماكن التطوير.

 

كما وجه  فراج رئيس المركز السيارة المكنسة لإزالة الاتربة من الشوارع الرئيسية بالمدينة وشارع المحكمة الشرعية ومجلس المدينة وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد.

محافظ الفيوم لشباب المتطوعين: القيادة السياسية معنية جدا بالحلول الجذرية لمشاكل المواطنين

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"والخطة الاستثمارية

 


 

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