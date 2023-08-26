وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أصدر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدة تعليمات هامة للإدارت التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتمثلت هذه التعليمات فيما يلي:

١- متابعات شاملة لجميع المدارس من جميع التوجيهات والتوجيه المالى.

٢- فى أسبوع الصيانة يتم عمل حصر لعدد الديسكات التى تم إصلاحها وذلك على اسطوانة ومتابعة التخطيط لصيانة المدارس من خلال هيئة الأبنية وذلك قى 15/9.

٣- سيتم عقد اجتماع طارئ للوقوف على الاستعدادات لبدء الدراسة وحصر جميع المشاكل قبل بدئها والعمل على حلها مع التنبيه على عدم جمع أو إلزام ولى الأمر بالتبرع .

٤- التنبيه على الموجهين الأوائل بعمل خطة توزيع المناهج الدراسية والمتابعات .

٥- بالنسبة للتحويلات بدأت فى ٨/١٥ حتى ٨/٣١ وإعلان الكشوف طبقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة .

٦- بالنسبة للصف الأول والثانى الثانى يتم تجميع كشوف الطلاب كل يوم أربعاء لأرسالها للوزارة

٧- بالنسبة للتحويلات من خارج الإدارة سيتم من ٩/١ .

٨- متابعات مستمرة لتجهيزات المدارس.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وتابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023 .

وبلغ إجمالى المتقدمين اليوم فى مادة الكيمياء للشعبة العامة 2074 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96.

وبلغ إجمالى المتقدمين اليوم فى مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي 903 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96 بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة فى عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.