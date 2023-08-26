استشاري حساسية يكشف مفاجأة حول علاقة الرطوبة بمتحور كورونا الجديد| فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن.

وأضاف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “لا بد من ارتداء الكمامة دائما؛ تجنبا للإصابة بمتحورات كورونا”٫ لافتا إلى أن: “وجود العديد من متحورات كورونا؛ يعني كثرة انتشار العدوى في المجتمع، وطفرات أكثر”.



وأشار الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن: “متحورات كورونا الحالية سريعة الانتشار، لكنها أخف في المضاعفات، ولا تستلزم دخول المستشفات، ولا تسبب وفيات”.

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة الرطوبة في انتشار المتحور الجديد لكورونا، مؤكدا أهمية تهوية الغرف في المنازل.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية، كعامل مهم في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وشدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية التباعد بين الناس “مترين على الأقل”، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت، منوها بأن انتشار الفيروس والمتحورات؛ يؤدي إلى حدوث طفرات.

