الصحة تنفى طرح بروتوكول جديد لعلاج المتحور الجديد لفيروس كورونا .. فيديو

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة على الشائعات المتداولة بشأن علاجات المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن وزارة الصحة لم تطرح بروتوكولا جديدا لعلاج المتحور الجديد للفيروس.

بروتوكول العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلا:" بروتوكول العلاج يعنى خطة علاجية متكاملة يشرف عليها طبيب متخصص "، مؤكدا حتى المرض الواحد يختلف علاجه بإختلاف المريض.

وقد كشف الدكتور حسم عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

- التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

- تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.

- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة الى ذهاب المريض للمركز الرئيسي ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.

- يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

- في حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ « فيديو كونفرانس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.

- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ .

- عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة

- يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي

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