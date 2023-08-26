عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تنفى طرح بروتوكول جديد لعلاج المتحور الجديد لفيروس كورونا .. فيديو

صدى البلد

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزارة الصحة على الشائعات المتداولة بشأن علاجات المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"  أن وزارة الصحة لم تطرح بروتوكولا جديدا لعلاج المتحور الجديد للفيروس.

بروتوكول العلاج

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلا:" بروتوكول العلاج يعنى خطة علاجية متكاملة يشرف عليها طبيب متخصص "، مؤكدا حتى المرض الواحد يختلف علاجه بإختلاف المريض. 

وقد كشف الدكتور حسم عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

- التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
- تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة الى ذهاب المريض للمركز الرئيسي ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
- يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
- في حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ « فيديو كونفرانس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ .
- عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة
- يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي
الخط الساخن 15335
 

الدكتور حسام عبد الغفار الشائعات المتداولة المتحور الجديد لفيروس كورونا المتحور الجديد فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ