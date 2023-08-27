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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري كبير بحفل كايروكي في العلمين

صدى البلد

شهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليا مهرحان العلمين الجديد توافد الألاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من اغانيهم الشهيرة.

وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من أجل الترويج له.

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

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حفلات كايروكي
وأحيا فريق" كايروكي" حفلا من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.

 

أسما شريف منير أسما شريف البوستر الدعائى العلمين الجديد حفل فريق كايروكي

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