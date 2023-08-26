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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مهرجان العلمين.. الباز: مصر تمتلك القدرة على تنظيم فعاليات كثيرة

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر شهدت مؤخراً تعزيزًا لقوتها الناعمة على أرضها، حيث ترتبط هذه القوة بالفن والثقافة التي تقدمها. وأكد أنه بجانب قياس القدرة على الإنتاج والصناعة والزراعة، يمكن أيضاً قياسها بحيوية الفن والثقافة التي تعكسها.

 

وأضاف الباز خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الفن المصري يتمتع بقوة كبيرة ويسيطر على الساحة الفنية، حيث تجمع الفعاليات الفنية مثل مهرجان العلمين ومهرجان القلعة وحفلات الفنانين المصريين في مختلف المناطق.

وشدد على أهمية مهرجان القلعة الذي يمتد لأسبوع آخر، والذي يميزه جمهوره المتنوع. كما أشار إلى مشاركة الفنان اللبناني وليد توفيق في هذا المهرجان للمرة الأولى، وتكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا.

وأوضح أن مصر تمتلك القدرة على تنظيم فعاليات كثيرة، وأن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل وتغطية هذه الفعاليات يساهم في نشر الوعي بها.

 وأكد أهمية الإعلام في التعريف بالفعاليات وإبراز دورها الثقافي والفني في العالم العربي والخارج.

 

اخر النهار الدكتور محمد الباز الفن والثقافة الفعاليات الفنية الساحة الفنية المتحدة للخدمات

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