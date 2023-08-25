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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباز: أكبر عملية إنقاذ إنسانية تمت في عهد الرئيس السيسي

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن أكبر عملية إنقاذ إنسانية تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم القضاء على العشوائيات في مصر، ونقل المواطنين إلى وحدات سكنية تليق بهم في وطنهم.


وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الدولة المصرية قامت بإطلاق الكثير من الحملات الصحية لرعاية الجانب الصحي للمواطنين، ويجب عدم التقليل من هذه المبادرات لأنها أنقذت أرواح عدد كبير من المصريين.

وأضاف في حديثه، أن جميع المصريين من مختلف الشرائح المجتمعية استفادوا بشكل مباشر من الخدمات التي قدمتها مصر منذ تولي الرئيس الحكم، معبراً: "المصريين كلهم استفادوا من مبادرات الرئيس، حيث نجد جزء استفاد من المبادرات الصحية، وجزء آخر من المبادرات التعليمية، وآخرين استفادوا بالطرق الجديدة والوحدات السكنية".

وتابع: "هناك الكثير من الحملات الممنهجة التي تهدف تشويه المعلومات التي لدى الشعب المصري عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل الأمر لهذه الحملات بترهيب المواطنين، وهذه الحملات لم تظهر إلا مع بداية الأنباء حول ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".

واستطرد: "أهالي الشهداء طالبوا أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح مرة ثانية في الانتخابات بالرغم من أنهم فقدوا ذويهم في خدمة الوطن بعد أحداث يناير في عمليات تطهير سيناء من العناصر التكفيرية.

 

الإعلامي محمد الباز محمد الباز الرئيس عبد الفتاح السيسي الباز وحدات سكنية الدولة المصرية

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