خايفين.. الباز يكشف سر الحملات الممنهجة لتشويه الانتخابات الرئاسية 2024

قال الإعلامي محمد الباز، إن: “هناك سؤال من الممكن أن لا يُسأل في الشارع بنفس الصياغة اللي هقولها.. لماذا يوجد خوف من الانتخابات الرئاسية القادمة؟.. وكلنا منذ عام 2018 أو حتى 2019 عندما تم تعديل الدستور، فاحنا عارفين إن هناك انتخابات رئاسية ستعلن نتيجتها في 2024”.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هناك حالة خوف أن تتم الانتخابات الرئاسية فى مصر، طبقا لهواء الشعب المصري، موضحا: “لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلنت قبل ذلك، وأعلن بشكل واضح، تأييدي المطلق لترشحه لفترة ثالثة، والشعب المصري الذي يعرف أين يضع قدمه؛ يدعم هذا الترشح بشكل كبير جدا، ولكن هناك دوائر خائفة”.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن حملات تشويه للانتخابات الرئاسية بدأت كـ"فعل" من الآن، لافتا إلى أن: “هناك أكبر حملة تشويه لتجربة ما جري فى مصر من بعد 30 يونيو، تتم الآن؛ لأنهم خايفين أن تتم الانتخابات الرئاسية فى مصر بشكل طبيعي؛ لأن النتيجة معروفة.. فهو مايعجبوش دا”.