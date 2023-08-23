القصبي: بيان مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات جاء بعد جهد كبير

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن بيان حزب مستقبل وطن لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنتخابات رئاسية جديدة جاء بعد جهد كبير والعديد من اللقاءات والاجتماعات بين قيادات الحزب من أجل دراسة هذا البيان قبل نشره.

وأضاف "القصبي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن الحزب تناول العديد من الملفات قبل إصدار بيان دعم الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان من هذه الملفات الظروف شديدة الصعوبة التي تولي فيها الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وتابع أن الاجتماعات تناولت أيضا الوضع الأمني الذي كانت عليه الدولة قبل تولي الرئيس السيسي للحكم وبعد ما تولي القيادة، مشيراً إلى أنه قبل عشر سنوات لم يستطيع أحد أن يتولي حكم الدولة لصعوبة الوضع ولكن الرئيس السيسي ضحي بنفسه من أجل حماية مصر.