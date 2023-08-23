عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم صعوبة حصرها.. مستقبل وطن: سنعمل على رصد إنجازات الرئيس السيسي قبل الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه بمجرد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، سيتم تأييده من قبل حزب مستقبل وطن، إذ أن هذا هو المرشح الذي يناشد الحزب المواطنين من أجل الخروج وإعطاء صوته للرئيس السيسي لعدة أسباب، مع رصد الأسباب التي بسببها يختار المواطن الرئيس السيسي. 

حسام الخولي يتحدث عن موقف حزب مستقبل وطن من دعم الرئيس السيسي 

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم العمل على حصر الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي خلال فترة الانتخابات الرئاسية رغم صعوبة حصرها، "هنعمل كل ما يمكن عمله من أجل التواجد في الانتخابات الرئاسية وتوضيح وإظهار كل ما حدث في السنوات الماضية أمام المواطن المصري". 

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن واجب الحزب طالما أعلن تأييده لمرشح هو تسخير كل الإمكانيات الخاصة بالحزب من أجل هذا المرشح وإنجاحه، "إحنا دورنا إننا نفهم الناس باللي حصل في السنين اللي فاتت، إحنا حاسين بالمواطن، وعاوزين المواطن يعرف المستقبل فيه إيه، ونقول للمواطن إحنا هنعمل إيه، وإيه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية". 

الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن برنامج على مسئوليتي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كليات للشعبة الأدبية تقبل من 50%|تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ