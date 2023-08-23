رغم صعوبة حصرها.. مستقبل وطن: سنعمل على رصد إنجازات الرئيس السيسي قبل الانتخابات

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه بمجرد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، سيتم تأييده من قبل حزب مستقبل وطن، إذ أن هذا هو المرشح الذي يناشد الحزب المواطنين من أجل الخروج وإعطاء صوته للرئيس السيسي لعدة أسباب، مع رصد الأسباب التي بسببها يختار المواطن الرئيس السيسي.

حسام الخولي يتحدث عن موقف حزب مستقبل وطن من دعم الرئيس السيسي

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم العمل على حصر الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي خلال فترة الانتخابات الرئاسية رغم صعوبة حصرها، "هنعمل كل ما يمكن عمله من أجل التواجد في الانتخابات الرئاسية وتوضيح وإظهار كل ما حدث في السنوات الماضية أمام المواطن المصري".

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن واجب الحزب طالما أعلن تأييده لمرشح هو تسخير كل الإمكانيات الخاصة بالحزب من أجل هذا المرشح وإنجاحه، "إحنا دورنا إننا نفهم الناس باللي حصل في السنين اللي فاتت، إحنا حاسين بالمواطن، وعاوزين المواطن يعرف المستقبل فيه إيه، ونقول للمواطن إحنا هنعمل إيه، وإيه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية".