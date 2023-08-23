مستقبل وطن : كنا هنعيش ازاي لولا المشاريع اللي اتعملت في مصر

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر منذ 10 سنوات كانت تعاني من انعدام الأمن والأمان، خاصة في ظل الحرب التي كانت تعاني منها مصر، وكلفت مصر الكثير من الأرواح من أبناء القوات المسلحة والشرطة التي لا تُقدر بمال، ألا أن مصر دفعت المليارات من أجل تحقيق الأمان للشعب المصري.

حزب مستقبل وطن يتحدث عن الفترة العصيبة التي عانت منها مصر

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة"صدى البلد"، أنه لديه قناعة بأنه لا أحد يمكنه إدارة دولة بحجم مصر إلا الرئيس السيسي، خاصة في ضوء التحديات العديدة التي تواجه مصر في الفترة الراهنة، موضحا أن العدو الذي يواجه مصر في السنوات الماضية يختلف عن أي عدو واجهته مصر من قبل، إذ أن العدو أمام مصر في الحروب الماضية كان ظاهر، ولكن الحرب الحالية تأتي من الداخل والخارج.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه لا يوجد دولة في العالم واجهت ما عانت منه مصر في الفترة الحالية، "في ناس كانت في مصر ماشية بمبدأ يا إما نحكمها يا نولعها، وهي دي كانت طريقتهم في التعامل مع المواقف اللي فاتت، ولكن مكنش ينفع مصر تكمل كده، ومفيش حد في العالم اتعمل معاه زينا".

وأردف، أن مصر مازال عليها ديون وهذا أمر طبيعي، ويحدث في كل دول العالم، ولكن إذا تم مقارنة الوضع الحالي بالسنوات الماضية، وبفترة الحكم قبل الرئيس السيسي، الأمر كان صعبًا للغاية، "تعالى نقارن الفترة دي بالسنوات اللي فاتت، إحنا كنا هنعيش ازاي لولا المشاريع اللي اتعملت في مصر".