إزاي تقولي مايصحش.. أول رد من أسما شريف منير على إطلالتها بمهرجان العلمين

علقت أسما شريف منير، على الجدل المثار حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بسبب إطلالتها في مهرجان العلمين وهي حليقة الرأس.

وقالت أسما شريف منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: "أنا شخصية على طبيعتي، لا أتصنع أي شيء، وأحاول أن أكون نفسي".

وأوضحت أسما شريف منير،: "الموضوع جه صدفة، أنا كنت رايحة أطول شعري وأعمل إكستنشن، ولقيت شاب موجود في الكوافير كان دايما مطول شعره، لقيته حالق، قولتله نعيمًا، إيه إحساسك؟.. قال: راحة مش طبيعية، ومن هنا جاتلي الفكرة".

وتابعت،:" روحت لتامر الكوافير بتاعي وقولتله بفكر أحلق شعري، أنا كده كده شعري بايظ، وعملت ده في لحظة كده بدون ترتيب سابق"، مضيفة:" وبصراحة كنت عاوزة أعمل حاجة جديدة".

وأكملت،:" أنا لما عملت كده؛ كنت متوقعة إن الموضوع هيثير الجدل، ولكن عارفة إن فيه ناس هتشتم"، معقبة: "الموضوع مش قضية يعني، وكنت حابة أفتح صفحة جديدة، وازاي بتدافع عن الدين وبتشتمني؟، ازاي بتقول مايصحش وأنت بتشتمني وأنا معملتش حاجة غلط".

وعن حديث أبيها، قالت: "أبويا راجل شرقي، ووارد يشوف حاجة أو صورة معينة، ويقولي غيريها، بوافق عادي، بس فيه ناس من الجمهور بتسخن بابا عليا، وبشكر بابا إنه تفهم كل الكلام اللي اتقال، وكانت فيه شتايم".