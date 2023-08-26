تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

كشفت مفيدة شيحة، عن رغبتها في قص شعرها مثل أسما شريف منير، قائلة: "أقسم بالله كنت بفكر أعمل زيها و أحلق شعري بعد الصيف بس شيلت هم ردود الأفعال اللي هتتوجهلي و هيفتكروني اتجننت"، مؤكدة على حريتها الشخصية " أسما شريف منير قمر".

وأضافت "شيحة"، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أن أسما لم تقصد بهذه الإطلالة أن تكون تريند "محدش فاضي للدرجادي"، و سبب أنها أصبحت تريند أنها شخصية مشهورة.

ومن جانبها قالت سهير جودة، " أحنا مش ينستوعب الاختلاف و لا بنعطي حرية للأشخاص، لكن بيكون في إسقاطات جوا الناس و نعتدي على الأخرين و ده مش من حقنا"، موضحة أن ليس لأحد حقا في اتهامها أو محاسبتها أو حتى التعليق على شكلها أو إطلالتها.

وأوضحت "شيحة"، أنها تعتبر ما حدث مع أسما شريف منير هو تنمر و ليس تريند، و تعتبر أنها قامت بشيء لم يقدر على فعله أي شخص أخر.

نصيحة جودة للجمهور

وتابعت "جودة"، أن الردود مسيئة و غير إنسانية و هذا نتيجة أن السوشيال ميديا كاشفة للعدوان و العنف الذي بداخل الأفراد، و يُظهر الجُبن في عدم القدرة أو الحرية على القيام بهذا الفعل مثل أسما شريف منير، موجهة نصيحة: "ياريت نحترم اختيارات الناس و ظروفهم و منتدخلش فيها".