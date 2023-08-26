سهير جودة عن إطلالة أسما شريف منير: مش محتاجة تعمل تريند

علقت الإعلامية سهير جودة عن مظهر أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما المصرية، و هذا بعد ظهورها الأول بعد حلاقة شعرها، قائلة: " أسما متصالحة جدا مع نفسها و مختلفة و مشهورة على السوشيال ميديا مش محتاجة تعمل تريند" .

وأضافت "جودة"، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، " أحنا دايما مش بنستوعب الشخص المختلف، و بنشتبك معاه مش بنقدره أو بنحترمه، موضحة أن الأشخاص يُخرجون ما بداخلهم من كبت أو عنف على أي شيء يتصوروا أنه غير مثير للإعجاب.

وسألت "جودة"، "هي أذت مين باللي عملته ولا ضرت مين؟"، مكملة أن التعليقات التي توجهت لأسما كانت سلبية، و كانت الأراء ذكورية و عنيفة، مضيفة أن السوشيال ميديا كاشفة عن العنف المستتر بداخل الأشخاص و يتم خروجه في أشياء لا تعنيهم.

تعليق مفيدة شيحة

ومن جانبها أكدت مفيدة شيحة، على إعجابها بـ إطلالة أسما شريف منير قائلة "اللوك رائع و حبيته جدا و بيحتاج جراءة و قرار، و لا أعتقد أنها عملت كدة عشان عندها حالة نفسية".