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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تأميني: ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات ارتفعت 40%

صدى البلد

أكد أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين، أن الشركة تقوم بشرح مفصل للعميل عن تعويضات تأمين السيارة بعد الشراء، موضحا أن هناك جزء خاص بإجراءات التعويض بالوثيقة، منوها بأن الوضوح وعدم الضبابية وسرعة الإبلاغ عند وجود حادث، تعتبر هذه العوامل غاية في الأهمية بين العميل وشركة التأمين.

وأوضح "مأمون"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن التضخم أثر على ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات بما يقارب الـ 40%، بالإضافة إلى تأثيره على قيمة السيارات أيضا، منوها بأن شركة ثروة للتأمين تستخدم سجلات إلكترونية في التعامل مع شكاوى العملاء.

ولفت، إلى أن شركة ثروة قامت بالعديد من الإعلانات، سواء بالجرائد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال جوابات إلكترونية وبريدية للوسطاء حتى يقوموا بإبلاغ العملاء بضرورة إعادة النظر في مبالغ التأمين الخاصة بالسيارات، وذلك حتى يحصلوا على التعويض بشكل كامل في حالة حدوث أي حوادث أو مشاكل بالسيارات.

كل 3 أشهر على الأقل

وشدد على ضرورة مراجعة الأفراد مبالغهم كل 3 أشهر على الأقل، حتى يكون العميل باستمرار لديه القيمة المناسبة ولا تطبق عليه شرط النسبية.    

شركة ثروة للتأمين تأمين السيارة التضخم السيارات التامين

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