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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إليانت لوساطة التأمين : أكبر مشكلة تواجهنا وثائق السيارات وتطبيق النسبة

أحمد حسني
أحمد حسني

قال أحمد حسني، العضو المنتدب لشركة إليانت لوساطة التأمين، إن ثقافة ليست ناضجة في السوق المصري.

وأضاف أحمد حسني، العضو المنتدب لشركة إليانت لوساطة التأمين، خلال استضافته ببرنامج "بيزنس"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  التي تقدمه الإعلامية شيماء موسي،: "التأمين بكل أشكاله وأنواعه مثل أي مهنة وأي صناعة له مشاكل وتحديات كبيرة".

وأشار: "من أهم المشكلات التي تواجه التأمين وثائق السيارات وتطبيق النسبة"، موضحا: "انخفاض سعر الصرف وزيادة الأسعار أدت لزيادة كبيرة في أسعار السيارات".

وتابع: "التأمين على السيارات في مبدأ التعويض في السيارات يكون بالقيمة السوقية، ويتم تعديل القيمة السوقية في الفترة الحالية أكثر من 7 مرات"، موضحا: "صاحب السيارة لابد أن يعيد تقييم قيمة السيارة بشكل ممهنج كل 3 أشهر أو 6 أشهر"، مشددا على ضرورة الوعي التأميني".

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