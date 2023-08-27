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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية للوقاية من الفيروسات الكبدية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

نفذت إدارة  الفيروسات الكبديه بمديرية الصحة  بدمياط، سلسلة من الدورات  التدريبيه على أعمال الفيروسات الكبدية وطرق الوقاية وأهمية التطعيم لجميع العاملين بطعم الكبدي B  وسياسة الوخز  خلال شهر أغسطس .

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية تم تدريب أطباء الأسنان بإدارة الزرقا الصحية ووحداتها ووحدات فارسكور الصحية(اولاد خلف -الناصرية-الحوراني-كفرالشناوى-الاربعين) ومستشفي فارسكور المركزى والروضة المركزى ووحدات كفر البطيخ (ام الرضا-الرياض-جمصة) ومستشفي الصدر ووحدات إدارة دمياط الصحية (بمركز صحه مبارك ووحده طب الاسره بالشعراء والسياله)

و قام بالتدريب  الدكتورة إيمان القزاز ،مدير إدارة الفيروسات الكبديه ،وفريق التدريب .

ياتى ذلك في اطار تعليمات الإدارة العامة  للشئون الوقائيه بوزارة الصحه وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط بتكثيف تدريب الاطقم الطبيه. 

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دمياط إدارة الشئون أهمية التطعيم أطباء الأسنان الاطقم الطبية الدكتور السيد عبد الجواد الدورات التدريبية

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