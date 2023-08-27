دورات تدريبية للوقاية من الفيروسات الكبدية بدمياط

الأحد 27/أغسطس/2023 - 02:30 ص 8/27/2023 2:30:59 AM

نفذت إدارة الفيروسات الكبديه بمديرية الصحة بدمياط، سلسلة من الدورات التدريبيه على أعمال الفيروسات الكبدية وطرق الوقاية وأهمية التطعيم لجميع العاملين بطعم الكبدي B وسياسة الوخز خلال شهر أغسطس .

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية تم تدريب أطباء الأسنان بإدارة الزرقا الصحية ووحداتها ووحدات فارسكور الصحية(اولاد خلف -الناصرية-الحوراني-كفرالشناوى-الاربعين) ومستشفي فارسكور المركزى والروضة المركزى ووحدات كفر البطيخ (ام الرضا-الرياض-جمصة) ومستشفي الصدر ووحدات إدارة دمياط الصحية (بمركز صحه مبارك ووحده طب الاسره بالشعراء والسياله)

و قام بالتدريب الدكتورة إيمان القزاز ،مدير إدارة الفيروسات الكبديه ،وفريق التدريب .

ياتى ذلك في اطار تعليمات الإدارة العامة للشئون الوقائيه بوزارة الصحه وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط بتكثيف تدريب الاطقم الطبيه.