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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال دمياط يبدعون في الحفر على الرمال بشواطيء رأس البر

الحفر على الرمال
الحفر على الرمال

على شواطيء رأس البر ، نجد العديد من الأطفال يبدعون في الحفر على الرمال ورسم مجسمات مختلفه الأشكال من الحيوانات  وتلوينها  بالوان  جذابه.

أطفال يبدعون في الحفر على الرمال 

استطاع  هولاء الاطفال  لفت نظر المصطافين  على شواطيء رأس البر من أبناء محافظة دمياط  والمحافظات الاخري التى تأتى إلى رأس البر لاستمتاع بشواطيء رأس البر.

 

التقى “ صدى البلد” بعدد من هولاء الأطفال ، ووجدنا الكثير منهم لديه موهبة الرسم وأيضا الحفر على الرمال.

إقبال الأطفال على المشاركه في المهرجان 

يقول الطفل  يوسف عصام، انة شارك في مهرجان الحفر على الرمال وأيضا الرسم ، لأنه يفضل الابتكار ووجد في المهرجان فرصة كبيره لابتكار وابراز  موهبته سواء في الرسم او الحفر على الرمال. 

وأشار إلى أن المهرجان يضم أيضا المكتبة المتنقلة والتى من خلالها يستطيع الاطلاع على الكثير من الكتب والقصص والروايات المختلفه والتى تناسب جميع الأعمار والمراحل العمرية المختلفه.

المكتبه المتنقلة وإقبال الاطفال على القراة

ومن جانبها تؤكد علياء المغربل، نائب  ندير مكتبه مصر العامه، أن مهرجان الرسم والحفر على الرمال يأتى تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  وبالتنسيق  مع مكتبه مصر العامه حيث أطلقت المكتبة المتنقلة عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال وذلك خلال محطتها بمدينة رأس البر، حيث تضمنت مجموعة من الكتب لتقديم خدمات الاستعارة الداخلية ، هذا إلى جانب ما تقدمه من أنشطة...

واشارت إلى أنه تم تنظيم مهرجان الحفر على الرمال بشواطيء رأس البر بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شارك خلاله عدد كبير من الأطفال وذوى الهمم والذين قدموا إبداعات بهذا النشاط..

وتابعت، جاء ذلك ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التى تشهدها المدينة لتقديم الأنشطة المختلفة للأطفال من رواد المدينه.

تحرير 433 محضرا تموينيا في دمياط

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