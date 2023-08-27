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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق آيفون.. 5 علامات تنذرك بأن بطارية هاتفك في خطر

آيفون
آيفون

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، ودائما ما تكون مضطرا إلى استخدام هاتفك باستمرار فمع مرور الوقت قد تحتاج إلى استبدال بطارية جهازك، حيث أصبحت بطاريات الهواتف الذكية الغير قابلة للإزالة لا تتمتع بالاستدامة الكاملة، إذ أنها تتدهور بسرعة في النهاية مع كثرة استهلاكها.

وعندما تهلك بطارية هاتف آيفون، ستكون مجبرا على القيام بأحدي خيارين، الأول هو الاستغناء عن جهازك القديم وشراء هاتف جديد، أو استبدال بطاريته.

 

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ولكن نظرًا لأن شراء جهاز جديد يمكن أن يكلفك آلاف الجنيهات، فإن استبدال البطارية هو أفضل خيار لك، فيما يلي بعض العلامات التي يجب عليك الانتباه إليها والتي تشير إلى أن هاتف آيفون الخاص بك بحاجة لاستبدال بطاريته، ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "the sun" البريطانية.

1. إغلاق الهاتف بشكل متكرر:

إذا كان جهازك يتم إيقاف تشغيله بشكل متكرر وعشوائي، على الرغم من شحنه جيدا، فهذا علامة تشير إلى أنك بحاجة إلى شراء بطارية جديدة، ويحدث هذا لأنه مع تقدم عمر بطاريات Li-ion، فإنها تبدأ في التحلل، ويمكنك التحقق من أداء بطارية جهاز آيفون الخاص بك من خلال الانتقال إلى تطبيق إعدادات> ثم قسم البطارية > صحة البطارية.

2. الهاتف يبدو بطيئا:

على غرار إغلاق هاتفك بشكل عشوائي، إذا كان هاتفك يعمل بشكل بطئ، فقد يكون ذلك علامة على نفاد طاقة البطارية، كما يمكن أن يكون سبب هذا العرض شيئا يعرف باسم "الاختناق"، مما يعني أن حالة البطارية سيئة.

3. الهاتف يعمل عند توصيله بالتيار الكهربائي:

علامة أخرى على حاجتك إلى استبدال بطارية جهازك هي أن تعمل فقط أثناء الشحن، يعد هذا مؤشرا رئيسيا على أن المشكلة ليست في وحدة المعالجة المركزية بهاتفك، بل في البطارية نفسها.

4. ارتفاع درجة حرارة الهاتف:

تولد بطاريات الهواتف الذكية قدرا كبيرا من الحرارة أثناء إعادة شحنها، ولكنها مصممة لاحتواء هذه الحرارة المنبعثة من جهازك، لذا، إذا وجدت أن جهازك أصبح ساخنا جدا، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للحصول على بطارية جديدة.

5. بطارية منتفخة:

في بعض الأحيان تنتفخ البطاريات إلى حد أنها يمكن أن ترتفع عن خلفية الجهاز، ويحدث هذا لأن الأيونات تتحرك عبر مادة الإلكتروليت، ومع استمرار المستخدمين في شحنها، تتحلل هذه المادة، وتنتج غازات كمنتج ثانوي، فإذا حدث هذا مع جهازك، فأنت بحاجة إلى استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن.

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