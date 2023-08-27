ناقد رياضي: منظومة الأهلي تختلف عن باقي الأندية لامتلاكه إدارة متكاملة

قال أبو الوفا الخطيب الناقد الرياضي إن النادى الأهلى حقق إنجازا غير مسبوق حيث حصل على دورى أبطال افريقيا 3 مرات، خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن منظومة النادى الأهلى تختلف عن باقى الأندية لأن الأهلى لديه إدارة كاملة ليست متواجدة فى أى ناد آخر.



وأشار "الخطيب " خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إلى أن كل شخص داخل الإدارة للنادى الأهلى يلتزم بمسئوليته لذا فهى إدارة متكاملة.



توفيق أوضاع الأهلى

وأوضح "الناقد الرياضي النادى الأهلي يستطيع النجاح مع أى مدرب ، مشيدًا بدور المدير الفنى مارسيل كولر مع الأهلى لإنه استطاع أن يوفق أوضاع الأهلى ويوصل للنهائيات.