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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. عمر ناجي اشتهر بـ الريس دبيكي وتزوج نجمة شهيرة

عمر ناجي
عمر ناجي

تحل اليوم الأحد 27 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان عمر ناجي، الذي ولد في 30 أكتوبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 69 عاما. 

اشتهر ناجي بدور «الريس دبيكى» كبير المطاريد فى مسلسل "ذئاب الجبل" الذى عرض فى بداية التسعينات.

 

عمر ناجي وزوجته زبيدة ثروت 

عمر ناجى هو الزواج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وخال الفنانة ألفت عمر، وبدأ حياته الفنية كممثل مسرحي. 

عمل عمر ناجي، مخرجا لعدد من المسرحيات، وظهر فى فيلم "حتى آخر العمر" مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد، وقدم فيه شخصية شاب متعدد العلاقات النسائية، فى الوقت الذى تنشغل فيه البلاد بحربها ضد إسرائيل. 

كما شارك عمر ناجي، فى العديد من الأفلام و الأعمال التلفزيونية التى من أبرزها "الأخرس"، "الأيام"، "ذئاب الجبل"، "الأخطبوط"، "الرجل الآخر" و"أماكن فى القلب" و"سعد اليتيم"، وكان آخر أعماله فيلم "علمنى حبك" عام 2005 وبعدها اختفى من على الساحة الفنية تماما.

 

حياة عمر ناجي

عمر ناجى فى صعيد مصر، وتلقى تعليمه الأساسى هناك، وهو ما يفسر اتقانه اللهجة الصعيدية بسلاسة وبشكل صحيح فى "ذئاب الجبل"، وتفوقه فى دراسته كان سببا فى التحاقه بكلية الطب جامعة أسيوط، واستمر بالدراسة لمدة عام كامل، وترك الكلية فى عامه الدراسى الثانى، وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وانضم لفرقة يوسف وهبى المسرحية، وقدم معها العديد من البطولات المسرحية، ومن أعماله فى الفرقة "بنت الهوى" و"الأخرس".

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