تضامن بني سويف تتابع حالة طفلة عذبها زوج الأم في حضور والدتها

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى في بنى سويف، اليوم الأحد، تلقيهم إخطارا بتعرض طفلة للتعذيب من قبل زوج الأم وتم نقلها إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف إلي مستشفي بني سويف التخصصي لمتابعة حالة الطفلة والتى دخلت فى حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقتها نتيجة تعذيب زوج الأم لهما في حضور والدتها.

وقدمت وكيل مديرية التضامن الدعم المعنوي للطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث تم إعداد تقرير طبى من الطبيب الشرعى تم تقديمه للنيابة العامة تمهيدا لإيداعها بدور الرعاية.