عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام جهود مواجهة الزيادة السكانية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، والعمل من خلال خطة مجمعة، وعن طريق تكثيف الحملات التوعوية لرفع مستوى وعي المواطنين بالتأثيرات السلبية للزيادة السكانية على جهود التنمية مع التركيز على القطاعات الريفية بالقرى والنجوع، باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة، مع التنوع في الأسلوب في طريقة التوعية لتسريع الاستجابة ومعالجة الفجوات ،وتحقيق نتائج ملموسة حيال القضية السكانية.


جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لاستعراض تقرير  المجلس القومي للسكان ، بشأن  الجهود والفعاليات التي تم تنفيذها ، لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى في معدلات المواليد، ضمن خطة العمل التي وجه المحافظ بتنفيذها خلال ترؤسه الاجتماع  الأخير للمجلس الإقليمي للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة إشراف السكرتير العام  وتحت إشراف نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان.

غرفة بني سويف: عضوية مصر في بريكس تضمن توافر السلع ودعم التصدير

مصرع وإصابة 8 في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

حيث أوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام ، أن المجلس القومي للسكان وبالتنسيق مع الجهات الشريكة ، قام بإعداد خطة عمل مشتركة للتعامل والتدخل السريع في القرى الأعلى في معدلات المواليد "في ضوء بيان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة" وقد تضمنت الخطة السكانية عقد لقاءات تثقيفية وندوات توعوية وقوافل سكانية بالتوازي مع جهود تنفيذ الخطة السكانية للمحافظة ،وبالتعاون والتنسيق مع التضامن ومركز الإعلام، التربية والتعليم الشباب والرياضة، الثقافة، وحدة السكان بالمحافظة، الصحة والأوقاف والكنيسة.

وتضمنت تلك الجهود والفعاليات عقد لقاءات تثقيفية لرواد العمل السكاني (رائدات ريفيات، مسؤولي المشاركة المجتمعية، مدرسات محو الأمية، مسئولى الإعلام بالشباب والرياضة)لتدريبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم في مجال التواصل الفعال وتقديم المشورة  وتوصيل الرسالة الإعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وخصائص الرسالة الصحية، وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والإعلامية والرد على الشائعات التي تواجه الرائدات أثناء تنفيذ تلك اللقاءات.

حيث تم عقد 3 ندوات تثقفية في الفترة من 14 إلى 22 أغسطس الجاري ، بمراكز  بني سويف ، ببا وناصر ، شارك فيها أكثر من 225 من رواد العمل السكاني ( الرائدات  الريفيات  ومسئولى المشاركة المجتمعية )، والتي عقدت بكل من ( مركز شباب صلاح سالم ، قصر ثقافة ببا، مركز شباب ناصر )، والتي تستكمل  بعقد نحو  5 لقاءات تالية على خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل  بمراكز ( الواسطى ، اهناسيا ، سمسطا،  الفشن ، بني سويف ) والتي تستهدف  أكثر من 550 من  رواد العمل السكاني.

بني سويف صحراوي بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمجتمع المدني والهيئات الحكومية وحدة السكان بالمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

تحصين 103 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بـ بني سويف

ترشيحاتنا

منها حل أزمة الدولار.. 5 فوائد تعود على مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

تعليق إيطالي على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

بعضها دول عربية.. تعرف على من تأجل قبولها في مجموعة بريكس

وليد السويدي: انضمام مصر للبريكس خطوة استراتيجية تحقق نتائج اقتصادية واعدة

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

توقيت حاسم.. الكشف عن المستفيد الأول من مصرع قائد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ