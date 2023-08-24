مصرع وإصابة 8 في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية بين محافظتي الفيوم وبني سويف، اليوم الخميس، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية، بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين، بينهم 5 من أسرة واحدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبل مستشفى بني سويف جثة "محمود أبو الخير طه"، 19 عامًا، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

كما استقبل المستشفى 7 مصابين هم، سلامة علي تمام، 43 عامًا، وأبناؤه، شروق 18 عامًا، وندى، 7 أعوام، وجية سلامة، 13 عامًا، وأحمد، 13 عامًا، عويس قرني عمار، 42 عامًا، وأبو الخير حسين طه، 51 عامًا، مصابين بسحجات وكدمات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم التي تعرضوا لها خلال الحادث.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.