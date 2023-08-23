نائب محافظ بني سويف يتفقد العمل بأحد المصانع الزراعية بالمنطقة الصناعية

تفقد نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة اليوم /الأربعاء/ مصنع شركة نيو هوب ايچيبت الزراعية المحدودة، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بالواسطى، برفقة سامي علام السكرتير العام المساعد؛ لمتابعة موقف الاستثمار بالمناطق الصناعية.

واستمع نائب المحافظ - خلال الزيارة - لعرض موجز عن طبيعة نشاط الشركة التي تعمل في مجال إنتاج علف الدواجن بأنواعه، وتعد ثاني شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة نيو هوب في مصر، وقد دخلت حيز التشغيل رسميًا في يونيو 2016، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيه، بجانب أنشطة التوعية وتدريبات للعاملين في هذا المجال.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن نائب المحافظ تفقد - خلال زيارته - أقسام وخطوط الإنتاج وأنواعها، حيث يتكون المصنع من خطين للإنتاج بطاقة 200 ألف طن سنوياً من المنتجات الرئيسية التي تشمل علف دواجن التسمين و الدجاج البياض، واطمأن على الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية داخل أقسام المصنع الذي ينتج (أعلاف ذرة وصودا ومركزات وانزيمات نباتية).

وعقد نائب المحافظ اجتماعاً بمسؤولي الشركة، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الشركة ومنظومة العمل بمشروعات الدواجن؛ لتطوير وتنمية العمل بالقطاع الداجني، مشيرا إلى أهمية زيادة نسبة المستهدف من الانتاج المحلي للدواجن وبيض المائدة، والذي يدعم - بدوره - توجه الدولة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة لجذب المزيد من الإستثمارات ودعمها بالمحافظة التي تمتلك فرصاً استثمارية متميزة، في مختلف المجالات الصناعية والتجارية .

رافق المحافظ: جانج آى تساي رئيس مجلس إدارة الشركة وهاني أحمد عبد الموجود مدير المشروعات المركزية للدواجن شرق النيل ومصطفى مرسي مدير مصنع العلف بمشروعات الدواجن ودعاء هلال مدير منطقة كوم أيوراضي الصناعية وشريف ياسين نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى ومحمد بشير، عضو وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

من جهة أخرى، اختتمت فعاليات ورش العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي، ضمن برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، بقرى حياة كريمة وتحت إشراف وحدة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية المحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية؛ تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة .

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تم عقد البرنامج التدريبي على مدار 4 أيام، وشارك فيه العاملون بالوحدات والمجالس القروية بمركزي ببا وناصر، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة؛ لتنفيذ جلسات تدريبية وتزويدهم بالمعلومات والقيم الداعمة للتنمية الإٌقتصادية والإجتماعية، على أن يقوم المشاركون بعد انتهاء التدريب بإعداد وتنفيذ خطة لتطبيق جلسات توعوية على الموضوعات التي تم التدريب عليها للمواطنين على مستوى قرى كل وحدة محلية، حيث تضمنت موضوعات التدريب (القضية السكانية ،صحة الأم ، مواجهة ختان الإناث ، أضرار الزواج المبكر ، الأمومة الآمنة، مهارات التواصل الفعال.

شهدت فعاليات التدريب حضور وإشراف كل من : الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق حياة كريمة ببني سويف والدكتور علاء سعيد مسئول المشاركة المجتمعية و رانيا سمير عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة ، وبمشاركة (الدكتورة آمال ذكي مستشار التضامن الاجتماعي، الدكتورة رباب يحيى_وزارة التنمية المحلية الدكتورة،هدى هشام_ ممثلي فريق الوحدة المركزية بالوزارة و طارق سراج_ منظمة الغذاء العالم والدكتورة سمية سمير_منظمة الغذاء العالمي، والدكتورة سلوى ندى_استشاري صحة وإنجاب .