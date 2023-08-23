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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته: ناقشوا رسالة رمزية بصورته

صدى البلد

في سابقة جديدة من نوعها، قررت كلية التربية للطفولة المبكرة، منح باحث متوفي درجة الماجستير، تكريمًا له، حيث قد وافته المنية عقب انتهاء إعداده لرسالة الماجستير ودون تحديد موعد للمناقشة، حيث قررت الكلية تحديد موعد الرسالة ومناقشتها، في حضور أسرة الباحث وصورته، حيث جرى منحه درجة الماجستير  في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، ولمجهوده.

مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفي بجامعة بني سويف

ومنحت كلية التربية للطفولة المبكرة، الباحث خالد فتحي عويس عبد الله، وهو أحد الموظفين بالجامعة، والذي توفي قبل تحديد موعد مناقشة الرسالة وعقب الانتهاء منها، درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، عقب موافقة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بإجراء المناقشة رغم وفاة الباحث.

كلية التربية تعقد مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفي

وأجرت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، مناقشة ماجستير بعنوان الفروق في الكفاءة الإجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام، وذلك بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

منح الباحث رسالة الماجستير للباحث بدرجة امتياز

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد استاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي استاذ ورئيس قسم علم النفس التربوىي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن استاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور طه محمد مبروك استاذ علم النفس المساعد و وكيل كلية التربية، منح الباحث درجة الماجستير بدرجة امتياز.

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IMG-20230823-WA0051
IMG-20230823-WA0053
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