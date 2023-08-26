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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مدير محطة مياه صعقا بالكهرباء في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، اثناء مباشرة عمله داخل محطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف،وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بمصرع مدير محطة معصرة أبو صير بدائرة مركز شرطة الواسطى، اثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بسيارة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفي يدعى "محمد سليمان عبد الحميد" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة معصرة ابو صير بمركز الواسطى.

نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية للازمة،تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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