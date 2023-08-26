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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير وأعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2022/2023، في أسبوعها الثاني ، التي  كانت قد انطلقت" السبت الماضي"وتُجرى على مدار 10 أيام،لتختتم يوم  الثلاثاء المقبل ،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن  3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة . 


واطمأن المحافظ، من  وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث أدى "اليوم" طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم /رياضيات)  الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي (486) طالبا وطالبة بنسبة حضور 92 % ، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا وعددهم  ( 133) طالبا وطالبة  بنسبة حضور 96%،، وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات من شأنها تعكير صفو أعمال الامتحانات.

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ولفت وكيل الوزارة إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني  مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة ، منوهاً عن تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإليكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غش

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