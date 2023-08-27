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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أزهر الشرقية يتسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني بنسب نجاح 99 و98٪

صدى البلد

تسلم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023/2022لمعاهد منطقة الشرقية، بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، 98%.

وقدم "الجنيدى"، التهنئة لجميع الناجحين من التلاميذ والطلاب وذويهم مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والمحافظة علي التفوق والنجاح ، كما وجه الشكر لجميع المعنيين بالشهادتين الابتدائية والإعدادية وعلى الأخص رئيسي لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسني على عطوة وكيل المنطقة للعلوم الدينية والعربية للمنطقة أن ارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام يعد مؤشرًا جيدًا يعكس جهود منطقة الشرقية الأزهرية وسعيها الدائم لتحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة.

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وفي السياق ذاته أضاف الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة ، أن كشوف الدرجات واستمارات الناجحين ستصل المعاهد اعتبارًا من الأحد السابع والعشرون من أغسطس الجاري.

وأضاف أنه من المقرر انتظام أعمال الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني من اليوم ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.

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