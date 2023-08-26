مديرية بيطري الشرقية تضبط 230 عبوة لـ49 صنف دواء مخالف

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدويةالبيطرية ،والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٣٠ عبوة ) لـ (٤٩ صنف ) دواء بيطري مخالف و تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.