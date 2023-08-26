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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرية بيطري الشرقية تضبط 230 عبوة لـ49 صنف دواء مخالف

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدويةالبيطرية ،والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ  على صحة وسلامة المواطنين و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٣٠ عبوة ) لـ (٤٩ صنف ) دواء بيطري مخالف و تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإجراءات القانونية الأدوية واللقاحات الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري اللقاحات البيطرية الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

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