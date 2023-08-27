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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب نادر الخبيري: دعم الصناعات الثقيلة يستهدف دخول المنتج المصري سوق المنافسة العالمية

النائب نادر الخبيري،
النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد لحرصه على توطين الصناعة، ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوي في عملية التنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير، ما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.

وذكر عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة، ما يوفر فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات الوطنية الثقيلة توطين الصناعة العملة الصعبة عملية التنمية الشاملة

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