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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والفني بسيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والمدارس التعليم الفني  للعام الدراسي الجديد 2023_2024م.  

 

وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،  أنه بالنسبة للثانوية العامة نظام الخدمات  :فقد تم النزول بالدرجات من  (١٩٠  إلى ١٨٠ درجة ).

اما التعليم الخاص فقد تمالنزول بالدرجات من  (١٧٠  إلى ١٦٥ درجة) .

وبالنسبة للتعليم الفني فقد شمل المدارس الآتية : 
مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ، تم النزول بالدرجات من  (١٨٠  إلى ١٧٥درحة  ) ،ومدرسة الصناعية المعمارية ،تم النزول الدرجات من  (١٧٠  إلى ١٦٥ درجة ).ومدرسة الشيخ زويد الصناعية ، تم النزول بالدرجات من ( ١٨٠ الى ١٧٥ درجة ).، ومدرسة بئر العبد الصناعية ، تم النزول بالدرجات من ( ١٨٠  الى ١٧٥ درجة )  ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية ، تم النزول بالدرجات من ( ١٨٠  إلى ١٧٥درجة  ).، ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين  تم اغنزول بالدرجات من ( ١٦٠ إلى ١٥٥ درجة ).، ومدرسة بئر العبد التجارية المشتركة   تم  النزول بالدرجات من ( ١٦٠ درجة إلى ١٥٥ درجة).، ومدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات ،تم  النزول بالدرجات من ( ١٩٠  إلى ١٨٣درجة  ) .
 

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تعليم شمال سيناء يستعد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

سيناء التعليم درجات القبول مدارس

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