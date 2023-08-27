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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 18416 نقطة.

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صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 22350 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 5512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5519 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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